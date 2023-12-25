تعليمات هامة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول

أرسلت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:



- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا"- داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

- وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقًا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

-- سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات- المسابقة 30 ألف معلم- تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.