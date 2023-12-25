الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات هامة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أرسلت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية: 

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أي امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونيًا وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

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- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا"- داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.

- وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقًا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

-- سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات- المسابقة 30 ألف معلم- تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

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المديريات والإدارات التعليمية إجازات وأعياد الأخوة المسيحين إعداد جداول الامتحانات نسب الغياب في المدارس وزارة التربية والتعليم طرق الغش

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