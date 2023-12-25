الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد: تأهل 6 طلاب لتصفيات الجمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلي

المهندس سيد عبدالعزيز
المهندس سيد عبدالعزيز

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، الإثنين، تأهل 6 طلاب للمشاركة في تصفيات الجمهورية ضمن مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسى 2023_ 2024 ممَن حصدوا المراكز الأولى على مستوى المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة  حنان مجدى نائب المحافظ.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد إن المسابقة جرى تنفيذها بالتنسيق مع توجيه عام الاقتصاد المنزلى واستهدفت المسابقة جميع المراحل التعليمية الابتدائية مسابقة أجمل قطعة فنية عن النظافة الشخصية، والإعدادية عن أجمل قطعة فنية عن القضية الفلسطينية والثانوية أجمل قطعة فنية عن التراث، وبعث وكيل وزارة التربية والتعليم خالص أمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

تعليم الوادى الجديد يحصد 5 مراكز متقدمة بمسابقات التربية الفنية للطفولة 

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، الأحد، فوز قطاع تعليم المحافظة ب5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية للطفولة عن العام الدراسى 2023_2024 والتى جرى تنفيذها وفق خطة العمل  بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، موضحا بأنه بالنسبة لمسابقة التصميم الفنى طلاب التربية الخاصة: المركز الرابع للطالبة أسماء حسين حمودة من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة

_ مرحلة رياض الأطفال
المركز التاسع   للطفلة رهف محمد أحمد من مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة

اما عن مسابقة التصميم الفنى: 
مرحلة رياض الأطفال؛
_ المركز الخامس الطفلة رقية محمود سفينة من مدرسة الهنداو الابتدائية بالداخلة 
المرحلة الابتدائية 
_المركز الثانى للتلميذة أروى مدحت صابر من مدرسة الجيزة الابتدائية المشتركة بالداخلة

_المرحلة الإعدادية:

المركز التاسع: 
ملك مصطفى صابر من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة، موجها بخالص الشكر والتقدير لأسرة  التريية الفنية للجهد المبذول فى العمل ، ومهنئا إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين  والطلاب الفائزون والمدارس التابعة.

وكيل التعليم بالوادي الجديد تأهل 6 طلاب للمشاركة بتصفيات الجمهورية مسابقات الاقتصاد المنزلى المراكز الأولى أجمل قطعة فنية عن القضية الفلسطينية

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