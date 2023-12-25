الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

يد واحدة مع الرئيس

انتهت الانتخابات الرئاسية منذ أيام بعد إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع، وتم إعلان النتيجة بفوز السيد/ عبد الفتاح السيسي بمقعد الرئاسة ولمدة ٦ سنوات كاملة تبدأ فور انتهاء مدة رئاسته الحالية.

النتيجة الساحقة ٨٩٪؜ تبرهن أن كل طوائف الشعب مؤيدين ومعارضين رأوا أنه في مواجهة الأخطار المتربصة بالوطن لا بد من الاصطفاف خلف قيادة عسكرية واعية وحكيمه تسعى لحفظ أمن الوطن، وسلامته، ووحده أراضيه.

السبب الأول والرئيسي لإصرار الشعب على النزول للتصويت واختيار رئيسه بنفسه.. هو ضمان السيادة المصرية على كل أراضيها وعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء.. السيد الرئيس فور انطلاق حرب غزة كان أول تصريحاته للعالم كله أنه لن يتم حل مشكلة فلسطين على حساب الشعب المصري، وأنه لن يسمح بالهجرة القسرية للفلسطينيين لداخل أرض سيناء مهما حدث.. كانت هذه الكلمات بمثابة أقوى دعاية انتخابيه له لأنها أفرزت المعدن المصري الأصيل داخله ومدى حرصه على الأمن القومي للبلاد.

علينا جميعا استيعاب كل الأخطار المحيطة بنا غربًا وجنوبًا وليس شرقًا فقط.. نعم نعاني اقتصاديا وبشدة.. لكن الأمن والأمان أهم كثيرا.. وفي وجودهما نستطيع حل أعتى المشاكل الاقتصادية..

وفق الله الرئيس.. وحمى مصرنا الغالية.

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