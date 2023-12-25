مياه الشرب بالجيزة: توصيل المياه لـ74 أسرة بالعياط وأطفيح

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركة من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإيجابية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.



وأشار المهندس منصور بدوي إلى توصيل المياه لـ٦٣ أسرة بقرية كفر عمار بمركز العياط، بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية، فيما شهدت قريتا منية الرقة والرقة البحرية بمركز أطفيح توصيل مياه الشرب لـ١١ أسرة، بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة للرعاية والتنمية.



وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الاجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.