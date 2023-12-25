ترأس احتفالات الأرمن بعيد الميلاد.. من هو المطران كريكور أغسطينوس كوسا؟

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة أمس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وترأس المطران كريكور اغسطينوس كوسا احتفالات الكنيسة الأرمينية بعيد الميلاد المجيد

من هو المطران كريكور أغسطينوس كوسا؟

والمطران كريكور أغسطينوس كوسا هو سوري الجنسية وولد باسم رزق الله إلياس كوسا، وحاصل على الجنسية المصرية، في عام 2006.

وتم رسامة كريكور أوغسطينوس كوسا كاهنًا في 24 ديسمبر 1980 في حلب. وفي 9 سبتمبر 2003 تم تعيينه أسقف الإسكندرية للأرمن ، وأكد الكرسي الرسولي هذا التعيين في 7 يناير 2003، خلفا للراحل المطران بطرس الياس تازا.

كرسه بطريرك كيليكيا، نرسيس بدروس التاسع عشر، في 9 مايو 2004 أسقفًا، بمشاركة المطران بول كوسا (بغداد) وبطرس المراياتي (حلب)، تم حفل التنصيب في 20 مايو 2004، كما أصبح مطراناً على أبرشية الإسكندرية لطائفة الأرمن الكاثوليك سنة 2006، ومُنح الجنسية المصرية بقرار من الرئيس الراحل حسني مبارك.

كما شغل منصب رئيس البطريركية في القدس وعمان من 25 نوفمبر 2015 إلى 10 مايو 2019.

وكان قد قدم الأنبا كريكور مطران الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية بمصر، نشرة تعريفية عن نفسه، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلا: "إنه المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك".

وأضاف: "أن ذلك يعني أنه يرعى الكنيسة الأرمنية ليس في مصر فقط، بل أيضًا في دولة السودان الشقيق، وكذلك سائر الدول في القارة الإفريقية".

هذا وترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، امس الأحد احتفالات عيد الميلاد المجيد، وعلى رأسها الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي ترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

كما تممت الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق الذي ترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للاقباط الكاثوليك بمدينة نصر.

وكذلك الكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي الذي ترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي ترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة.

وكلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي.

هذا وترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.