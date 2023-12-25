الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم العاصمة تعلن عن بث شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر وال ICT للصفوف الابتدائى بمنصة البث المباشر

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، مدير المديرية، وزينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، عن البث المباشر من توجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ونخبة من المميزين فى القاهرة وعلى رأسهم الدكتورة حنان عبدالقادر محمد، موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

"التعليم": لدينا 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ونسعى للتوسع

روابط منصة البث المباشر

ويمكن متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، عبر الروابط التالية:

الصف السادس الابتدائي
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1935&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الخامس
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الرابع 
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

txt

توجيهات "التعليم" بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول


كان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠  يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الإثنين ١٥ يناير، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٤يناير إلى الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٤ ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤  عيد الغطاس.

منصة البث المباشر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات توجيه عام الكمبيوتر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة شئون الإدارات التعليمية

الأكثر قراءة

"فخر العرب".. انتشار تدوينات محمد صلاح ترد على انتقادات تجاهل غزة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحى الشجاعية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024 وشروط القبول بالأكاديمية

قرار من جهات التحقيق ضد إمبراطورة كباريهات الهرم

أتوبيس النصر للسيارات يبدأ العمل تجريبيًا في العاصمة الإدارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

المتحف الجيولوجى المصرى

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس