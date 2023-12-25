الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 34 جريحًا ونازحًا من مستشفيي الأهلي والشفاء

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إجلاء 21 جريحا من المستشفى الأهلي و13 جريحا ونازحا من مستشفى الشفاء إلى جنوب قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20674 شهيدا و54536 جريحا منذ 7 أكتوبر وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكشفت الصحة الفلسطينية أن 99 من كوادرها لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال، كما أكدت أن الأوضاع الصحية للنازحين في مراكز الإيواء كارثية.