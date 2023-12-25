الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الوادي الجديد" تطلق دورة تدريبية للرسم على الرمال (صور)

جانب من الدورة
جانب من الدورة

 نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة تمكين الشباب، اليوم الإثنين، دورة تدريبية بمشاركة 25 مشاركا تبدأ من 25 ديسمبر الجاري وحتى 28 من ديسمبر 2023.  

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة السيد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

 

بدأت فعاليات اليوم الأول من الدورة من جانب قيام المدرب محمود حسن دانيال محمد، وتضم وحدة الرسم عددا من المراحل التى تتمثل فى ورشة التشكيل وقسم والتلوين وعن المواد المستخدمه فيه، "رمل الصحراء الناعم بألوانٍ طبيعية، ومنها ما يتم صبغه لتعزيز الرسومات بألوانٍ إضافية".

يعد فن الرسم على الرمال لتتشكّل بحبيباته أجمل اللوحات وأكثرها إتقانًا وإبداعًا والرسم داخل الزجاج من الفنون القديمة جدا في العالم، والرسم على الألواح الخشبية التي يتوفر فيها المادة الأساسية وهى رمل الكوارتز أو رمل المازار.
 


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبإشراف السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مديرية الشباب والرياضة اداره تمكين الشباب وحدة الرسم رمل الصحراء الناعم صبغه لتعزيز الرسومات الرسم على الالواح الخشبيه

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