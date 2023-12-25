الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا 126 مقبرة جماعية بأماكن مختلفة فى غزة

رامى عبده رئيس المرصد
رامى عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

قال رامى عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن آلاف الشهداء والجرحى سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية": وثقنا 126 مقبرة جماعية في أماكن مختلفة بقطاع غزة، مؤكدًا أن القرارات الدولية تفتقر للإدارة السياسية، وتعطي مزيدا من الوقت لإسرائيل للعدوان على غزة.

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها المكثف والمتواصل على عدة مناطق في غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ80 من العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على الأهالي، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدًا.

رئيس المرصد الأورومتوسطي حقوق الانسان العدوان الإسرائيلى العدوان

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