الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الطيران المروحى الإسرائيلى يطلق النار شرق دير البلح والمغازى

الطيران المروحي الإسرائيلي
الطيران المروحي الإسرائيلي

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار شرق دير البلح والمغازي.

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها المكثف والمتواصل على عدة مناطق في غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ80 من العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على الأهالي، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدًا.

وتشهد ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة، تكدس جثامين الشهداء، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة، بانتظار مواراتهم الثرى.

الطيران المروحي الإسرائيلي دير البلح شرق دير البلح والمغازي الاحتلال

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