الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقرير: 5.2 مليار دولار قروض مقدمة من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2023

البنك الدولي
البنك الدولي

قال التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لعام 2023، إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت معدلات نمو متباينة في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم في المنطقة بلغ 5.8% في عام 2022، مما يجعلها إحدى أسرع المناطق نموًا في العالم. غير أن هذا النمو تركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط العالمية. 

وتابع التقرير، أن الاقتصادات النامية في المنطقة شهدت نموًا أكثر تواضعًا، وتواجه الفئات الأشد فقرًا واحتياجًا من سكانها مزيدًا من الضغوط الناجمة عن التضخم المتزايد بسرعة، وخاصة في أسعار المواد الغذائية. وفي الفترة بين مارس وديسمبر 2022، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 29% عما كان عليه في العام السابق. 

وهذه التحديات تعكس تحديات هيكلية أعمق تواجه بلدان المنطقة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية التي تسهم في وجود كبير للدولة في الاقتصاد، وارتفاع معدلات الخمول والبطالة بين النساء والشباب، ومحدودية التجارة والاستثمار داخل المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع متوسط النمو في المنطقة إلى 3.0% عام 2023.

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مساعدات البنك الدولي

في السنة المالية 2023، وافق البنك الدولي على تقديم قروض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرض تمويل 22 عملية، تشمل 4.7 مليارات دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و561 مليون دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. 

كما قدم البنك تمويلًا خاصًا بقيمة 80 مليون دولار أخرى لمشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما قدم أيضًا 107 خدمات استشارية ومنتجات تحليلية. وبلغت عائدات اتفاقيات الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة 9 ملايين دولار نظير المساعدة الإستراتيجية والفنية الجارية بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة

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