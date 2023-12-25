ترأس احتفالات الكلدان بعيد الميلاد.. من هو الخور أسقف بولس ساتي؟

تحتفل الكنائس الغربية في مصر، والمتبعة للتقويم الغريغوري، منذ ليلة امس، وحتى مساء اليوم باحتفالات عيد الميلاد المجيد، وترأس الخور اسقف بولس ساتي احتفالات الكنيةس الكلدانية بعيد الميلاد المجيد

من هو الخور اسقف بولس ساتي؟

هو من مواليد الموصل 1978، تركت عائلته العراق بسبب الظروف السياسية، واستقرّت في هولندا عام 1997، وانضم إلى رهبنة الفادي الأقدس المخلصية عام 1999.

وبعد التحاقه بكلية الفلسفة واللاهوت في جامعة فورتسبورغ، سيم كاهنًا عام 2010، وهو يخدم حاليًا ككاهن للرعية الكلدانية في أبرشية انتفيربين، وكذلك للرعية الكلدانية في مدينة لوكسمبورغ.

جاهر بالنذور البسيطة عام 2001 وبدأ بالتحضير للدراسة الجامعية، والتحق بجامعة فورتسبورغ، بكلية الفلسفة واللاهوت لمدة ستة سنوات جاهر خلالها بالنذور الدائمة عام 2008، وبعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جداً، ارتسم شماساً إنجيلياً عام 2009 ثم كاهناً في عام 2010.

بعد المرحلة الأكاديمية، بدأ خدمته الرعوية من خلال معهد اللاهوت الرعوي لتنشئة الكهنة واستمرت دراسته فيها لمدة خمسة سنوات بتقدير جيد جداً، ثم عمل كراعي للمرضى في المستشفى التابع للراهبات الفرنسيسكانيات في أبرشية ترير.

عيّنه البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بولس ساتي مدبرًا بطريركيًا جديدًا على الأبرشية الكلدانية في جمهورية مصر العربية، خلفًا للمونسنيور فيليب نجم، الذي أعفاه غبطته من الخدمة في 2018.

وقال في تصريح سابق لـ"الدستور": "أنا أنتمى لرهبنة الفادى الأقدس، وتخرجت فى كلية الفلسفة واللاهوت بإحدى جامعات ألمانيا، ودرست لمدة 6 سنوات بمعهد اللاهوت الرعوى، والتحقت بالسلك الرهباني في العشرين من عمري، وتوليت عام 2018 مسئولية المُدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية في مصر، والمُدبر البطريركي هو القائم مقام الأسقف أو المطران، ويُعين بالإيبارشية لحين انتخاب أسقف أو مطران عليها.

وقضيت فترة طويلة من عمري بدول أوروبا، فالتحاقى بالسلك الرهباني وعملي الرعوي بدأ من هناك، وانتقلت بعدها إلى مصر، وخدمت بأوروبا في رحاب كنائس متعددة، مثل الكلدانية واللاتينية، فالخدمات في الكنائس الأوروبية متعددة، وعلى سبيل المثال خدمت لمدة عام ونصف العام كراعٍ روحى مسئول عن أحد المستشفيات".