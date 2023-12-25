الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف فتاة بورسعيد

اختطاف فتاة
اختطاف فتاة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد قيام شخص ممسكًا بيده (سكين) وسيدتان باقتياد (عاملة بأحد المصانع "لها معلومات جنائية") كرهًا عنها بدائرة قسم شرطة المناخ واستقلالهم سيارة أجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان وسيدتان "لهم معلومات جنائية") وتبين قيامهم باقتياد المجنى عليها لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة المناخ.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سكين) وتم تحرير المجنى عليها دون حدوث إصابات.

 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليها بالنصب عليهم بالتحصل منهم على مبلغ مالى نظير مشاركتهم فى تجارة الهواتف المحمولة، إلا أنها لم تفى بذلك أو رد المبلغ فى الميعاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن بورسعيد قسم شرطة المناخ قطاع الأمن العام

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