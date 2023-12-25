الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد قرار تثبيت الفايدة.. شهادات ادخار طرحتها الحكومة للمصريين بالخارج بفائدة مميزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تواصل البنوك بيع الشهادات الادخارية مرتفعة العائد الثابت على الجنيه لعملائها، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي 2023.

ونرصد في السطور التالية الشهادات التي أصدرتها البنوك لـ المصريين بالخارج

وفي يوليو الماضي طرح البنكان مصر والأهلي المصري الشهادات الدولارية، والتي تمتاز بعائد مرتفع.

الشهادات الدولارية التي أصدرها بنك مصر

يتيح بنك مصر الشهادات الدولارية منها شهادتا «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه من اليوم التالي من الاكتتاب.

- شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

الشهادات الدولارية من البنك الأهلي 2023

يقدم البنك الأهلي الشهادات الدولارية لمدة 3 سنوات.

- الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية قيمة 1000 دولار أمريكي.

المصريين بالخارج الشهادات الادخارية البنوك البنك المركزي سعر الفائدة

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

تفاصيل القبض على سما المصرى لتنفيذ حكم الحبس (مستند)

سعر الدولار اليوم الإثنين في مصر مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

كنوز مصر القديمة تستقطب الحشود في المتحف الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس