بعد قرار تثبيت الفايدة.. شهادات ادخار طرحتها الحكومة للمصريين بالخارج بفائدة مميزة

تواصل البنوك بيع الشهادات الادخارية مرتفعة العائد الثابت على الجنيه لعملائها، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي 2023.

ونرصد في السطور التالية الشهادات التي أصدرتها البنوك لـ المصريين بالخارج:

وفي يوليو الماضي طرح البنكان مصر والأهلي المصري الشهادات الدولارية، والتي تمتاز بعائد مرتفع.

الشهادات الدولارية التي أصدرها بنك مصر

يتيح بنك مصر الشهادات الدولارية منها شهادتا «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه من اليوم التالي من الاكتتاب.

- شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

الشهادات الدولارية من البنك الأهلي 2023

يقدم البنك الأهلي الشهادات الدولارية لمدة 3 سنوات.

- الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%، ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، كما يجوز الاقتراض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

- تبلغ فئات الشهادات الدولارية قيمة 1000 دولار أمريكي.