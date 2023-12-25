البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لغبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، الذي يحل اليوم بحسب التقويم الغربي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسة البابا لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، بعد ظهر اليوم، وبرفقته وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة بهذه المناسبة. وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي، مدير مكتب قداسة البابا، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا، من مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

من جانبه قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة، موضحا أن السلام عطية من المسيح فنشعر بالسلام عندنا يكون المسيح فى قلوبنا.

وتابع خلال استقباله قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، إن حضور البابا يؤكد بالفعل أننا عائلة واحدة باسم المسيح، وقدم له درع إهداء محفور عليها اسم البابا تواضروس الثانى.

وترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أإفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، صلاة قداس عيد الميلاد، بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.

وشكر البابا ثيودوروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.