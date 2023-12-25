ضبط نصف طن مواد تزيين التورتات والجاتوه منتهية الصلاحية بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة للقضاء على كافة صور الفساد والغش التجارى بالأسواق، مشيرا إلى تكثيف الحملات التموينية بمدن ومراكز المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر كافة مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

_ نصف طن من مواد تزيين التورتات والجاتوه منتهية الصلاحية

وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين مطروح من ضبط نصف طن من مواد تزيين التورتات والجاتوه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن تابع لأحد محلات الحلويات الشهيرة بمطروح، وذلك من خلال حملة موسعة من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وبالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح على الأسواق.

_ اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشارت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بالمحافظة إلى أنه تم التحفظ على هذه الكمية وتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة بمطروح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

_ تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد محافظ مطروح على استمرار تكثيف الحملات على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة ضد المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم حرصا على سلامة وصحة المواطنين.