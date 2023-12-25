الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القيصر.. التاريخ السري لفلاديمير بوتين".. كتاب جديد لطاهر المعتز بالله

طاهر المعتز بالله
طاهر المعتز بالله

أعلن الكاتب طاهر المعتز بالله عن إصدار كتابه الجديد "القيصر: التاريخ السري لفلاديمير بوتين"، والذي يتناول سيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (1952) بشكل مفصَّل، منذ طفولته وبداياته ورحلته في عوالم المخابرات والسياسة، وأيضًا سقوط الاتحاد السوفيتي ورحلة صعود روسيا مرة أخرى بعد التفكك.

الكتاب يستند إلى أبحاث تاريخية وسياسية موسعة، ويقدِّم قراءة شاملة لحياة بوتين، منذ طفولته في مدينة سانت بطرسبرج، وحتى توليه السلطة في روسيا. ومن المقرر أن يُطرح على منصة Storytel للكتب الصوتية، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.

- سيرة بوتين عبر تاريخ الأمة الروسية

يتناول الكتاب  تاريخ الأمة الروسية وتأثيرها على الساحة العالمية، ويقدِّم نظرة شاملة على الحقب التاريخية المتعددة، بدءًا من الفترة اليونانية القديمة وصولًا إلى روسيا الحديثة، مرورًا بصراعات الحكم والسيطرة على الأراضي الروسية.

ويكشف الكتاب عن تأثير جنكيز خان والمغول على هذه البقعة، وكيف تركت فرنسا ونابليون بونابرت بصمتهما في تاريخ روسيا. 

ويركز على فهم تفاصيل الثورة البلشيفية ودور روسيا في الحربين العالميتين، بالإضافة إلى الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

ويتطرق الكتاب أيضًا إلى أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي والتحديات التي واجهت روسيا بعد انهياره، بالإضافة إلى الصراعات المستمرة مع تمدد حلف الناتو وتأثير ثورات الربيع العربي على المشهد السياسي الروسي.

بوتين

بوتين.. الرجل الأقوى في التاريخ الحديث

"جينات كروية".. كتاب جديد لـ عمرو منير دهب عن ثلاث دور نشر

وأكد طاهر المعتز بالله، أن الكتاب محاولة لتقديم قراءة جديدة لشخصية بوتين، بعيدًا عن الصور النمطية التي تروَّج له في وسائل الإعلام الغربية، ساعيا إلى فهم دوافع تصرفاته، وتأثيره على مستقبل روسيا.

وفيما يتعلق باختيار شخصية "بوتين" من بين زعماء الأمة الروسية، يشير "المعتز بالله" إلى أن صعود بوتين من خلال خدمته في مجال المخابرات السرية أضفى على حكايته طابعًا فريدًا يكشف الكثير عن ما يدور في الخفاء. 

ويرى أن نجاح بوتين في كشف الأقنعة التي يرتديها خصومه باسم الحرية والديموقراطية يجعل من حكايته لحظة فارقة.

ويركز "المعتز بالله" على رؤية بوتين الاستراتيجية، حيث استطاع أن يعيد روسيا إلى المشهد الدولي ويمكّنها من المشاركة بفعالية في سباق القمة العالمية. 

ويضيف: "نستطيع بسهولة أن نقول إن حكاية بوتين لا تقتصر على كونها حكاية زعيم روسي، بل هي حكاية الرجل الأقوى في التاريخ الحديث".

طاههر مع النجم المصري محمد صلاح

- نشأة في أتون الحرب

يقع كتاب "القيصر" في قرابة 50 فصلا، سجلها طاهر المعتز بالله في نحو 20 ساعة صوتية، تبدأ فصولها الأولى بأحداث الحرب العالمية الثانية، والرجوع إلى والدي فلاديمير ومعاصرتهما حصار بلجراد، وقت غزو الزعيم النازي أدولف هتلر (1889- 1945) الاتحاد السوفيتي، وكيف أثَّرت تلك الأحداث في شخصية الابن، وعززت لديه قيم التضحية والموت من أجل الوطن، كما علمته أن لغة القوة لا تعرف سوى القوة، وأن جوزيف ستالين (1878- 1953) كان هو الوحيد القادر على إيقاف هتلر.

ويشير مؤلف كتاب "القيصر" إلى أن هدفه الرئيسي من عمله، يتمثّل في توجيه المستمع نحو مستوى أعلى من الفهم للأحداث العالمية التي قد تؤثِّر في حياته الشخصية دون أن يكون على دراية بها، عبر رحلة بحثيّة يتعاطف فيها مع شخصية بوتين أحيانًا ويغضب منه أحيانًا أخرى.

txt

كتاب جديد لمحمود معروف يبرز ملامح الرؤية التأريخية فى خماسية "مدن الملح"


- مَن هو طاهر المعتز بالله؟

طاهر المعتز بالله هو كاتب وباحث مصري أصدر دراسة حول مفاوضات النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، والتي نالت إعجاب العديد من الخبراء ويتم تدريسها للطلبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأمريكية. 

وألَّف طاهر المعتز بالله كتبًا متنوعة منها "الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية" وكتاب "الدحيح.. ما وراء الكواليس"، وكتاب "الدحيحة.. الأميرة ديانا". وشارك في كتابة برنامجي "الدحيح"، و"متحف الدحيح" لأحمد الغندور، بالإضافة إلى تأليف سلسلة "الدحيحة" للكتب الصوتية على منصة Storytel.

وحصل المعتز بالله على جائزة أحمد زويل للتفوق في العلوم والتكنولوجيا عام 2014، ونال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد في عام 2022.

طاهر المعتز بالله القيصر التاريخ السري لفلاديمير بوتين فلاديمير بوتين المخابرات

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

قمم دولية ومبادرات سياسية.. ماذا قدمت مصر لوقف الحرب فى السودان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس