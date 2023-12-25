الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس: السلام عطية ومنحة من الله

البابا ثيودوروس
البابا ثيودوروس الثاني

قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة، موضحًا أن السلام عطية من المسيح فنشعر بالسلام عندنا يكون المسيح فى قلوبنا.

وتابع خلال استقباله قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك إن حضور البابا يؤكد بالفعل أننا عائلة واحدة باسم المسيح، وقدم له درع إهداء محفور عليه إسم البابا تواضروس الثانى.

وترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، صلاة قداس عيد الميلاد، بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.

وشكر البابا ثيودوروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأ بابا الروم الأرثوذكس خلال كلمته التي ألقاها بالقداس الإلهي، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، واصفا بأنه رجل من الله وأمين على وطنه، مصلين دائمًا من أجله ومن أجل أمن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر.

من جانبه قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن ميلاد المسيح يوم فرح تفرح له الكنيسة ويزداد الفرح بزيارة بطريرك الروم الأرثوذكس والتى تعكس المحبة التى نتبادلها معا.

وتابع قداسة البابا خلال لقاؤه بطريرك الرم الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، أنه يسعده فى كل مرة الحديث عن خدمة الروم الأرثوذكس فى أفريقيا وخاصة الأطفال وهو يسعد كثيرا بخدمة الأطفال والفقراء والمحتاجين فالمسيح قال لما لن تدخلوا الملكوت إذا لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلذلك نسير على طريق الملكوت ووجود الأطفال تعبير على أن الله ما زال يحب العالم فيخلق كل يوم كثيرين فالمسيح جاء طفلا من أجل أن يقدم الخلاص فالأطفال رؤيته وخدمته مفرحة كثيرا كنا نفرح بالمزود، موضحا أن مجئ المسيح دليل على حب الله للإنسان فخدمتهم ومحبتهم تؤثر فينا.

وأضاف البابا أن الحروب والصراعات فى فلسطين نتأثر بها كثيرا من أجل كل الضحايا والمصابين فما ذنبهم وماذا صنعوا من أجل كل هذه الدماء فكما يصرخ دم أطفال بيت لحم الذين قتلهم هيرودس فأطفال اليوم يصرخون أيضا، موضحا أن ما نراه هو ما فعلته الخطبة فى الإنسان جعل قلبه مظلما وعند مجئ المسيح تجدد الرجاء فى الحياة الأفضل

وقدم قداسة البابا خالص المحبة والتهنئة بالعيد لبطريرك والكنيسة الروم الأرثوذكس، قائلا عندما نزوركم يوم 25 يناير تكتمل فى قلوبنا أعيادنا فى 7 يناير ونصلى من أجل أن يعطيكم المسيح وافر الصحة والمحبة وأن تعملوا من أجل خدمته.

السلام البابا تواضروس عائلة قداس عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد بابا وبطريرك

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