الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 35 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال 35 فلسطينيا في الضفة الغربية، فضلاً عن ارتفاع عدد المعتقلين إلى 4730 منذ 7 أكتوبر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، شارك نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، اليوم، في احتفالية الذكرى الـ72 لعيد استقلال ليبيا الذي أقامته رئاسة الوزراء الليبية، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وأكد أبو ردينة، حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا الشقيقة، مثمنا مواقفها الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وهنأ أبو ردينة، الذي ألقى أمس الأحد، كلمة دولة فلسطين في اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، حكومة ليبيا، والشعب الليبي الشقيق، بذكرى الاستقلال، داعيا الله تعالى لليبيا بالخير والاستقرار والازدهار.

وقال أبو ردينة، إن الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا الشقيقية، تأتي وشعبنا الفلسطيني توّاق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتواق أكثر لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من 1967 بعاصمتها القدس.

الضفة الضفة الغربية قوات الاحتلال الاحتلال هيئة شؤون الأسري الفلسطينية

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