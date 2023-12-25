موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

تصدر السؤال عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 محركات بحث جوجل من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك يُجيب "الدستور" على هذا السؤال خلال السطور التالية.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 في مصر

ليس هناك إجازة في هذا اليوم، ويكون يوم عمل طبيعي، حيث يوافق يوم رأس السنة الميلادية 2024 في مصر يوم الأحد القادم الموافق 31 ديسمبر 2023، ومن يوم الإثنين سيكون بداية العام الميلادي الجديد 2024، وينتظر عدد كبير من المواطنين المصريين الاحتفال بهذه المناسبة.

مظاهر احتفال المصريين برأس السنة الميلادية 2024

-الخروج إلى السينما

-شراء شجرة الكريسماس وتزينها داخل البيوت

- شراء الحلوى

- زيارة الأقارب والأصدقاء

موعد الاجازات الرسمية في عام 2024