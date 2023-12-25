الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

موعد اجازة رأس السنة
موعد اجازة رأس السنة

تصدر السؤال عن موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 محركات بحث جوجل من قبل عدد كبير من المواطنين المصريين خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك يُجيب "الدستور" على هذا السؤال خلال السطور التالية. 

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2024 في مصر 

ليس هناك إجازة في هذا اليوم، ويكون يوم عمل طبيعي، حيث يوافق يوم رأس السنة الميلادية 2024 في مصر يوم الأحد القادم الموافق 31 ديسمبر 2023، ومن يوم الإثنين سيكون بداية العام الميلادي الجديد 2024، وينتظر عدد كبير من المواطنين المصريين الاحتفال بهذه المناسبة.

مظاهر احتفال المصريين برأس السنة الميلادية 2024

-الخروج إلى السينما 

-شراء شجرة الكريسماس وتزينها داخل البيوت 

- شراء الحلوى

- زيارة الأقارب والأصدقاء 

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024.. وطرق قضاء ليلة الاحتفال

موعد الاجازات الرسمية في عام 2024

  • يوم الأحد 7 يناير 2024 عيد الميلاد المجيد
  • يوم الخميس 25 يناير 2024 بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة
  • يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الخميس 11 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الجمعة 12 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك
  • يوم الخميس 25 إبريل 2024 عيد تحرير سيناء
  • يوم الأربعاء 1 مايو 2024 عيد العمال
  • يوم الإثنين 6 مايو شم النسيم
  • يوم الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عرفات
  • يوم الإثنين 17 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الخميس 20 يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
  • يوم الأحد 30 يونيو 2024 ثورة 30 يونيو
  • يوم الإثنين 8 يوليو 2024 رأس السنة الهجرية
  • يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 عيد الثورة
  • يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
  • يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024 ذكرى نصر أكتوبر
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رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2024.. وطرق قضاء ليلة الاحتفال

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