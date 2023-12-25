الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 ومستندات تحريرها إلكترونيا

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 ، ازدادت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء أمور ومعلمين الشهادة الاعدادية، بتلك الكلمات البحثية، مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد لمليء الاستمارة الالكترونية لدخول اختبارات الشهادة الاعدادية، المقرره فى منتصف يناير المقبل، وفقا للخريطة الزمنية.

استمارة الشهادة الاعدادية 2024 

وحرصت وزارة التربية والتعليم، بالتشديد على الطلاب بضرورة، تدقيق بيانات الطلاب عبر بوابة الحكومة الالكترونية لتكون مطابقة تماما لشهادة الميلاد مع التنبيه بمراجعة البيانات وتدقيقها قبل طباعتها، مؤكده أنه فى حالة وجود خطأ يتم الرجوع لمسؤول التطوير بالمدرسة قبل طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2024.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 

يقدم "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل التقديم فى الاستمارة الالكترونية، لدخول اختبارات الشهادة الاعدادية، حيث يتم التسجيل بالايميل الموحد للطالب من خلال الموقع التالي: من هنا.

 ويتم طباعة الاستماره الالكترونيه وتقديم نسخه ملونه وصورة منها مع الملف وعدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مقاس ٦×٤ مكتوب أسفل الصورة الاسم رباعي كمبيوتر.

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الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024، وجاءت كالتالي: ٤ صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، وأصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي،  مع تقديم صورتين من الإيصال، وأصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال، و2 صورة من شهادة الميلاد للطالب، وطابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات، واستمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم، وتسليم تلك الأوراق في فايل بلاستيك شفاف وتسلم لشؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

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