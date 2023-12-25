الداخلية تشن حملات مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الدقهلية، الغربية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

-ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الأقصر

-ضبط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقة.

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقة.

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط عنصر له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض

مديرية أمن الغربية

-ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة طنطاوبحوزتهما 45 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2320 قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات،بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.