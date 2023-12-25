الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تشن حملات مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

حملات مكثفة
حملات مكثفة

واصل  قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الدقهلية، الغربية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

txt

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالفيوم

مديرية أمن الجيزة

-ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

مديرية أمن الأقصر

-ضبط عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد محلى وطلقة.

-ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقة.

مديرية أمن الدقهلية

-ضبط عنصر له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض

مديرية أمن الغربية

-ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة طنطاوبحوزتهما 45 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2320 قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات،بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الأسلحة النارية مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الأقصر مديرية أمن الدقهلية مديرية أمن الغربية

مواد متعلقة

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية للقرى الأكثر احتياجًا بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

لن نرضخ.. تفاصيل أول رسالة ليحيى السنوار بعد طوفان الأقصى

معاريف: إسرائيل قد تقبل المبادرة المصرية لبدء المفاوضات وإنهاء حرب غزة

قرار استراتيجي.. أهمية تحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية

أخبار الظهيرة| انفجار ضخم فى حيفا.. وتشكيل الأهلى لمواجهة سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس