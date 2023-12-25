رئيس الشيوخ يهنئ المصريين باحتفالات عيد الميلاد

القى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة مع بداية اعمال وفعاليات الجلسة العامة بمناسبة احتفالات الاقباط بأعياد الميلاد.

وقال رئيس المجلس في كلمته:« ونحن نودع عامًا ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق».

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: « بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، ونحن جميعًا نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا، وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يُسعد أبناءها بما فيها من نعم، وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى تبلغ غايتها، وكل عام وحضراتكم بخير».