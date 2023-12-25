"تضامن المنوفية" تنظم حفلا لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالمحافظة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع جمعية الأورمان حفل لدعم 25 فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، لمساعدتهن في إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها و وفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

فرق عمل الأورمان المنتشرة في المحافظة نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة المنوفية بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 721 فتاة يتيمة بمحافظة المنوفية، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوههم، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى على الدعم الكامل اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنوفية حتى يتم تغطية جميع أهالي المحافظة وتقديم كل الخدمات المنوط بها من المديرية.