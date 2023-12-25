الإثنين 25 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن المنوفية" تنظم حفلا لدعم زواج الفتيات اليتيمات بالمحافظة

جانب من حفل توزيع
جانب من حفل توزيع مساعدات زواج

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع  جمعية الأورمان  حفل لدعم 25 فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375 ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، لمساعدتهن في إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن، ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها و وفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

فرق عمل الأورمان المنتشرة في المحافظة نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة المنوفية بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم عدد 721 فتاة يتيمة بمحافظة المنوفية، فضلا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوههم، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى على الدعم الكامل اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية في محافظة المنوفية حتى يتم تغطية جميع أهالي المحافظة وتقديم كل الخدمات المنوط بها من المديرية. 

محافظة المنوفية تضامن المنوفية جمعية الأورمان حفل توزيع جهاز على الفتيات اليتيمات ٢٥ فتاه يتيمه

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يهنئ جامعة المنوفية بعيدها الـ47

"أكلوا عشاء العريس".. اعترافات المتهمين بسرقة شقة عريس في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الشهداء الجديدة بقيمة مليار و300 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء فى سوريا

عاجل.. دوى انفجار ضخم فى حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

القبض على سما المصري لتنفيذ حكم بالحبس سنة

إحالة أوراق المتهم في واقعة "طفلة الإسكندرية" إلى المفتي

أول تعليق من"تعليم القاهرة" على المطالبات بتعديل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

بذكرى الاستقلال.. نخبة ليبيا تحلم بالنفوذ والشعب يريد الاستقرار

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلى.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

طرد قادة حماس مقابل إنهاء الحرب على غزة.. ما هو المُقترح الإسرائيلى؟

خوفًا من الهجوم.. حزب الله يسحب قوة الرضوان من الحدود الإسرائيلية

نتنياهو: نكثف من عملياتنا داخل غزة حتى القضاء على حماس