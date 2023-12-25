الإثنين 25 ديسمبر 2023
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مصر

بروتوكول تعاون لتشغيل 20 مركزًا متنقلًا لتقديم خدمات النيابة العامة

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين التخطيط والنيابة

وقعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون، مع المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ للتعاون في تقديم خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر وتوفير مراكز متنقلة في عدد من المحافظات ولرفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.

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مراكز تكنولوجية متنقلة

وأوضحت د. هالة السعيد أن البروتوكول يضمن توفير مراكز تكنولوجية متنقلة إضافية لتقديم خدمات النيابة العامة بواقع من 15 إلى 20 مركزا تكنولوجيا متنقلا للعام الحالي 2023-2024، وسيتم إضافة 15 مركزا جديدا خلال الأشهر القادمة مع إتاحة خدمات النيابة العامة بمراكز خدمات مصر الثابتة بالإسكندرية، وشرم الشيخ، وأسوان، إلى جانب رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، وتوفير خدمات الدعم الفني اللوجيستي لمقرات النيابة العامة من أنظمة وتطبيقات وأجهزة وخدمات تكنولوجية، مؤكدة أهمية المراكز التكنولوجية المتنقلة حيث تسهم في توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل تكلفة وأعلى جودة.

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بروتوكول تعاون بين الجانبين

جدير بالذكر أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تقديم عدد من الخدمات تتمثل في توفير خدمات إدخال البيانات ورفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، إلى جانب توفير خدمات إعداد لبرامج الميكنة والتحول الرقمي وتوفير عدد كافٍ من السيارات المتنقلة المجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة ولوازم التشغيل كل التي تعمل على تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

يُشار إلى أن إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة التي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن بلغ 251 مركزا متنقلا وجارى تجهيز 25 مركزا، فضلًا عن تسليم 198 مركزا تكنولوجيا متنقلا لـ11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.

وزيرة التخطيط هالة السعيد النائب العام النيابة العامة خدمات مصر

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