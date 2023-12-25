أكاديمى: عدم رجوع نجل نتنياهو من أمريكا يشعل أزمة داخل إسرائيل

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن الرغبة في النجاة من المحاكمة أهم ما يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو لإطالة الحرب، موضحًا أنه يحاول التسويق إلى وصوله لنصر حتى لو لم يحقق أي انتصارات ويخدع المجتمع الإسرائيلي بذلك.

الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن تحقيق أي نصر

وقال "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى: لو أسقط نتنياهو مدينة رئيسية في قطاع غزة، وأصبحت تحت سيطرته بالكامل، سيصور ذلك على أنه نصر حاسم، وينهي الحرب على هذه المسألة، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن تحقيق أي نصر، لذلك مستمر في الحرب حتى لا يكون خارجًا من المعركة مهزومًا.

وأوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيتوقف تمامًا عن انتهاكاته، وينهي الحرب في الحالة التي يحقق بها أي نصر حتى لو كان وهميًا، مشيرًا إلى أن ظهور نتنياهو في أحد مقاطع الفيديو وهو يحتضن والد محتجز إسرائيلي يعد مشهدًا تمثيليًا هدفه في المقام الأول الدعاية لما لها من أثر كبير في العمل السياسي.

ولفت أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن الشارع الإسرائيلي مشتعل، والمواطنون يخرجون في احتجاجات كثيرة، خاصة أسر المحتجزين ضد الحكومة ورئيس الوزراء.