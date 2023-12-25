تواصل تسليم ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لجامعة المنصورة

تتسلم اليوم الإثنين، هيئة قضايا الدولة ملفات طلاب جامعة المنصورة لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قد بدأت هيئة قضايا الدولة السبت الماضي، تسليم ملفات طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وتحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها؛ من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.