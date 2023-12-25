مروان حامد ينضم لعروض sold out فى يناير

يحل المخرج مروان حامد ضيفًا على برنامج "sold out" والمذاع عبر منصة "واتش ات" وقناة CBC الرقمية، وذلك في إحدى حلقات البرنامج خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر تصوير الحلقة قريبًا على أحد المسارح التي تم التعاقد معها لتصوير حلقات البرنامج.

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة لبرنامج sold out عن تفاصيل الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويكشف مروان حامد، خلال الحلقة، العديد من أسراره الفنية والشخصية وعلاقته بوالديه الكاتب والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، وكيف غيّر مروان حامد في شكل السينما المصرية بأعماله المختلفة.

يذكر أن الصفحة الرسمي لبرنامج sold out كانت قد أعلنت مؤخرًا عن بعض ضيوف البرنامج خلال شهر يناير المقبل، ومنهم المطرب محمد محسن والنجمة دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان.

تفاصيل حلقة دينا الشربيني وكارمن سليمان في sold out

وتحل النجمة دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان ضيفتين على أولى حلقات برنامج sold out خلال شهر يناير، ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الفلكي بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل، وتكشف فيها دينا الشربيني كواليس أعمالها الفنية وبداية دخولها عالم الفن وذكريات طفولته.

ويلي فقرة دينا الشربيني، والذي يحاورها فيها الإعلامي محمود سعد، حفل غنائي للمطربة كارمن سليمان.

تذاكر حلقة دينا الشربيني كارمن سليمان ببرنامج “sold out”

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة، وجاءت مقسمة إلى فئتين، وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Gold بمبلغ 350 جنيهًا.

الفئة الثانية silver بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تمت استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي.

عروض برنامج sold out



تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية "Standup Comedy"، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.