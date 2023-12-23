محمد محسن ضيف ثاني حلقات برنامج sold out في شهر يناير

يحل المطرب محمد محسن، ضيفًا على برنامج “ sold out” والمذاع عبر منصة “واتش ات” وقناة CBC الرقمية، وذلك في ثاني حلقات البرنامج خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر تصوير الحلقة قريبا على إحدى المسارح.

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة للبرنامج عن تفاصيل الحلقة خلال الأيام القليلة القادمة.

فيما تحل النجمة دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان ضيوفا على أولى حلقات برنامج sold out خلال شهر يناير ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الفلكي بوسط البلد يوم 10 يناير المقبل وتكشف فيها دينا الشربيني كواليس أعمالها الفنية وبداية دخولها عالم الفن وذكريات طفولته.

ويلي فقرة دينا الشربيني والذي يحاورها فيها الإعلامي محمود سعد، حفل غنائي للمطربة كارمن سليمان.

تذاكر حلقة دينا الشربيني كارمن سليمان ببرنامج “sold out”

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى فئتين وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Gold بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الثانية silver بمبلغ 250 جنيه.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

وكانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم احمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار وال فنان خالد النبوي.

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت