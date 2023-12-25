صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2022-2023 (انفوجراف)

ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022-2023 بنسبة 24.6% لتبلغ ما قيمته 3.566 مليار دولار في مقابل 2.860 مليار دولار خلال 2021-2022.

صادرات مصر من الحاصلات الزراعية

موالح 1.987 مليون طن موالح بقيمة 988 ملايين دولار.

البطاطس الطازجة بنحو 982 ألف طن بقيمة 381 مليون دولار.

العنب الطازج نحو 162 ألف طن بقيمة 286 مليون دولار.

النباتات الطبية والعطرية بنحو 162 ألف طن بقيمة 268 مليون دولار.

البصل الطازج بنحو 635 ألف طن بقيمة 223 مليون دولار

الفاصوليا الجافة بنحو 179 ألف طن بقيمة 198 مليون دولار

الرمان الطازجنحو 161 ألف طن بقيمة 132 مليون دولار

الفراولة الطازجة نحو 67 ألف طن بقيمة 122 مليون دولار

المانجو الطازجة نحو 95 ألف طن بقيمة 103 ملايين دولار

البذور والشتلات نحو 102 مليون دولار لتصدير 82 ألف طن

البطاطا الحلوة نحو 101 مليون دولار لتصدير 187 ألف طن.

الفول السوداني بقيمة 84 مليون دولار من خلال تصدير 50 ألف طن

التمور الطازجة نحو 56 مليون دولار لتصدير 47 ألف طن

(البصل الأخضر) نحو 37 ألف طن بقيمة 49 مليون دولار

الطماطم الطازجة 108 آلاف طن بقيمة 46 مليون دولار