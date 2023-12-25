الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة كثيفة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 15 درجة

شبورة
شبورة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 كما يشهد اليوم طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.

الجوية الطرق الزراعية القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية

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