الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منهم 156 منذ بدء العملية البرية.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 489

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن سقوط جنديين إضافيين من جنوده خلال المعارك الدائرة في  شمال غزة، موضحا أنه بهذا يرتفع عدد جنوده الذين قتلوا في القتال في غزة إلى 156 منذ بدء العملية البرية، وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 489 منذ 7 أكتوبر

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عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 15 جنديًا فى غزة منذ يوم الجمعة

المكتب الإعلامب فى غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات

وسبق وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، عن أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية، بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة، بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومة في غزة، في بيان له، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء، لاسيما وأن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

وعلى جانب آخر، أفاد التليفزيون الفلسطيني، الأحد، بأنه تم إيقاع 11 شهيدا في قصف إسرائيلي على منزل شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأضاف التليفزيون الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف برا وجوا على مخيمي المغازي والبريج بوسط غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في مخيم المغازي؛ بعد ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70 شهيدا، وإصابة العشرات.

 الأردن يعلن إنزال مساعدات جوا لمحاصرين فى كنيسة


وأجرى سلاح الجو الأردني إنزالا جويا بواسطة مظلات مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش في بيان.

وأفاد البيان: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية  إنزالًا جويًا إغاثيًا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون (في مدينة غزة) شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".

ونقل عن مصدر عسكري قوله إن طائرة قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

وحسب المصدر، فإنه يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

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