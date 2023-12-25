أحمد عبده يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ "رسائل مشفرة"

يشارك الكاتب أحمد عبده، في فعاليات الدورة الـ 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعته القصصية “رسائل مشفرة”، والصادرة حديثا عن دار عناوين booxs اليمنية في القاهرة.

رسائل مشفرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدرت حديثا الطبعة الأولى من المجموعة القصصية "رسائل مُشفَّرة"، للكاتب أحمد عبده، عن دار عناوين booxs اليمنية في القاهرة، والتي يشارك بها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وهي المجموعة القصصية السابعة للكاتب، وتحتوي على اثنتي عشرة قصة هي: أقراص مُدمجة، رؤيا الكاهن، رؤوس الشياطين، مزرعة الشِّيْح، محكمة تفتيش، جرعة من الداتوره، فلسفة البنطلون المُقطَّع، متحف آثار، الله والمرأة ، معالجة جانبية للفتنة.. من اليمين، معالجة جانبية للفتنة .. من الشمال، معالجة جانبية للفتنة .. من الداخل.

وفي لغة فنية شاعرية كومضات خاطفة وفي تكثيف للجُمل والتركيبات اللغوية رغم الطول النسبي للقصص، يعالج الكاتب أحمد عبده في مجموعته القصصية “رسائل مشفرة”، العديد من الموضوعات والقضايا المعاصرة وأخرى قديمة مطروحة دائما كمادة للجدل على مر العصور، تمت معالجتها بتدويرات حداثية جاء الترميز كأهم سمة في قصص المجموعة.

يدمج “عبده” في عمله القصصي المتوافر بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الواقعي في التخييلي يطرح الأسئلة المُلحّة والتي لم تجد جوابا وربما لن تجد الجواب، ذلك لتعقيدات تركيبة الواقع السياسي والاجتماعي معا والقصص بالفعل تبث الرسائل المُشفرة، والعنوان جاء علما دالا على جميع قصص المجموعة، حيث الرسائل المُشفرة التي تحملها القصص في ثناياها فلا توجد قصة عنوانها “رسائل مشفرة”.

ففي قصة "أقراص مُدمجة" يسيطر الحدث الكوني كائنات بشكل العتمة ترفرف في أجواء القرية، لتنهمك في النقر على زجاج نوافذ البيوت وفي النهاية يكتشف الأهالي رسائل "الغربان" وشكواها المشروعة وقد سجلتها على الزجاج.

وفي ورؤيا الكاهن وتلك النبوءة القادمة من الفاتيكان ورسائل التسامح والذوبان وتقبل الآخر، بطرق حياتية مستحدثة تبثها القصة من خلال طالب الطب المسيحي مع زميله المسلم في غرفة المدينة الجامعية الواحدة.

ونجد محاكم تفتيش من نوع جديد وجهاد من نوع شاذ وغريب، واستباحة الأعراض فيما سُمي بنكاح الجهاد والنبش في بواطن معتقدات الناس، وذلك في رؤوس الشياطين ومزرعة الشيح ومحكمة تفتيش وفي فلسفة البنطلون المقطع، حيث افتقاد الهُوية والانبهار بالتغريب مهما كان مهلهلا

الكاتب أحمد عبده

وفي قصة “جرعة من الداتوره” بمجموعة رسائل مشفرة والمطروحة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث الدجل والخرافة وتزييف الوعي الذي يمارسه الخطاب الديني الذي لايريد أن يتزحزح خطوة واحدة عما كان عليه في العصور القديمة.

أما في متحف آثار والله والمرأة محاولات تطويع النفس ولي ذراعها لتقبل الآخر بطرق اجتماعية غريبة عن العرف والمألوف.

وأخيرا تلك المعالجات للفتنة التي حدثت بين امرأة العزيز وسيدنا يوسف والتي جاءت في ثلاث قصص, تشكل ثلاث معالجات كثلاثية متصلة منفصلة، كل معالجة منها تتناول جانبا أو زاوية نفسية من القصة الأزمة العائلية والنفسية والاجتماعية.

يذكر أنه سبق وصدر للكاتب أحمد عبده والمشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عدة إصدارات قصصية منها: نقش في عيون موسى، الجدار السابع، حفر في الباطن، كلاب الصين، جنرال سيدنا الحسين، مغارة المنجنيز الأسود.

بالإضافة إلي روايات: مكاشفات البحر الميت، ثعالب في الدفرسوار، سرة البلد، بنات 6 أبريل، المس العاشق، من جراب الكنغر.

وله في مجال الكتابة للأطفال واليافعين: في ظلال العنب، أكتوبر يا أولاد، يا أولاد أكتوبر، وفي مجال الكتابة السياسية: ثورة يناير والبحث عن طريق، حاخامات الدم في الشرق الأوسط، ومصر تخلع النقاب.

يشار إلي أن معرض القاهرة للكتاب، في دورته الــ 55، يقام في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب.

وقد اختيرت شخصية عالم الآثار سليم حسن، شخصية معرض القاهرة للكتاب، بينما اختير الكاتب يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل.