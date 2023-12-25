7 علاجات طبيعية تساعدك على التخلص من البلغم

نزلات البرد المصاحبة بالسعال والبلغم من أكثر الأمراض المنتشرة هذه الأيام؛ بسبب تقلبات الجو مع بداية فصل الشتاء، وهناك مجموعة من العلاجات الطبيعية لعلاج البلغم المصاحب لنزلات البرد، والتي يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للطبيب.

علاجات طبيعية تساعدك للتخلص من البلغم

وتتمثل تلك العلاجات في الأتي:

الماء

يمكن استخدام الماء كطارد للبلغم عن طريق شرب الكثير منه بمفرده أو في شكل شاي أعشاب أو عن طريق الغرغرة بالماء المالح، ويمكن أيضًا الحصول على التأثيرات باستخدام مرطب أو عن طريق استنشاق البخار.

العسل

لاستخدام العسل كطارد للبلغم، قم بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، واشرب الخليط طوال اليوم.

الزنجبيل

يتم الحصول على الزنجبيل من جذور نبات الزنجبيل، ويستخدم على نطاق واسع كدواء وغذاء، ويخفف الزنجبيل الاحتقان.

الثوم

يحتوي الثوم على مادة كيميائية تسمى الأليسين، والتي لها خصائص طبية، ويمكن أن يساعد الثوم في تخفيف السعال إذا قمت بسحقه ثم إضافته إلى الماء الساخن، والذي يمكن استخدامه أثناء استنشاق البخار، ويمكنك أيضًا سحق الثوم وخلطه مع العسل وتناول ملعقة منه ثلاث مرات يوميًا.

الريحان

الريحان المقدس - المعروف أيضًا باسم التولسي - هو عشب يساعد على خفض نسبة المخاط ومن ثم التخلص من البلغم.

عرق السوس

عرق السوس يحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضعف إفرازات المخاط والبلغم وتقلل من حدوث التهاب الحلق بعد بعض الإجراءات الجراحية. ‌

النعناع

يحتوي النعناع على المنثول الذي يمكن أن يخفف من أعراض التهابات الحلق والصدر، وزيت النعناع هو أيضًا مضاد للتشنج - أي أنه يخفف أو يوقف التشنجات العضلية في الجهاز التنفسي، ولاستخدامه كطارد للبلغم، ضع قطرة من زيت النعناع في الماء الساخن واستخدمه لاستنشاق البخار.

الصبار

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تهدئة وتقليل تهيج الشعب الهوائية.

ورقة اللبلاب

تعمل عن طريق توسيع مجرى الهواء وتحفيز إفراز السوائل - أي طرد البلغم، يجب أن تؤخذ هذه العشبة ومقتطفاتها عن طريق الفم لاكتساب آثارها الطاردة للبلغم.