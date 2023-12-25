الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى حقوق شبين الكوم والسادات

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تبدأ النيابة الإدارية، اليوم، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي حقوق شبين الكوم وكلية الحقوق بجامعة السادات من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

ولمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة اضغط هنا:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

 https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

 

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اليوم.. بدء سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى حقوق شبين الكوم والسادات

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