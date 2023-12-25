الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الروسى: إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية و49 طائرة بدون طيار خلال اليوم

الجيش الروسى
الجيش الروسى

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات المسلحة الروسية اعترضت 3 صواريخ من طراز "هارم"، و3 من طراز "هيمارس"، وصاروخا واحدا مضادا للسفن من طراز "نيبتون"، كما أسقطت 4 طائرات أوكرانية حربية، و49 طائرة بدون طيار خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة فى بيان - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 4 طائرات حربية أوكرانية بينها 3 طائرات من طراز سو-27، وواحدة من طراز سو-24 بالقرب من مستوطنات شيروكوى وأوداروفكا فى منطقة زابورويجيا وغريجوروفكا فى منطقة دنيبروبيتروفسك".

 

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوى الروسية أسقطت أيضا 3 صواريخ مضادة للرادار من طراز هارم، كما تم اعتراض 3 صواريخ من طراز هيمارس وصاروخ نبتون المضاد للسفن، بالإضافة إلى تدمير 49 طائرة أوكرانية بدون طيار فى مستوطنات ستاروميخيلوفكا فى منطقة دونيتسك، وزولوتاريوفكا فى منطقة لوجانسك، وفاسيليفكا، وجولايا بريستان فى منطقة خيرسون، وكذلك بيرديانسك ونوفوجوروفكا وميرنوى فى منطقة زابورويجيا.


وتابع البيان أن المجموعة القتالية الجنوبية الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضى فى منطقة دونيتسك، ما أسفر عن خسارة الجيش الأوكرانى ما يصل إلى 350 جنديًا و16 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 3 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات أخرى، و8 أنظمة مدفعية مختلفة الطرازات.


وفى خيرسون، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الأوكرانى فقد ما يصل إلى 80 جنديا، و3 مدافع مختلفة الطرازات، نتيجة نشاط الوحدات الروسية ونيران المدفعية خلال اليوم الماضى.


أما فى كراسنى ليمان، أشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز D-30.


وفى زابوريجيا، أوضح البيان أن خسائر أوكرانيا بلغت ما يقرب من 70 جنديا ونظام مدفعية من طراز "جفودزيكا، خلال اليوم الماضي، كما استهدف الجيش الروسى أيضًا أنظمة الدفاع الجوى "ناسماس" النرويجية، وأنظمة الدفاع الجوى "كروتيل-إن جي" الفرنسية، التابعة للجيش الأوكراني، فى مطار ستاروكونسستانتينوف فى منطقة خميلنيتسكى.


وفى كوبيانسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية بالقرب من مستوطنة سينكوفكا فى خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن خسائر أوكرانيا تمثل أكثر من 40 جنديا و4 قطع من المعدات العسكرية، عبارة عن مدرعة واحدة و3 مدافع، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة.

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