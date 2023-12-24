"القيامة مقامتش".. محمد الباز يحكى موقف خاص له مع "يوم القيامة" (فيديو)

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، عن بعض المشاهد من كتابه الجديد "كأنّه أنا.. حياة فوق كف الله"، مشيرا إلى أحدهم: "يوم 4 إبريل 1984، كنت أبلغ من العمر 9 سنوات فقط، انتشرت إشاعة في المدرسة أن يوم القيامة غدا، فاستيقظت من النوم في هذا اليوم لا أعلم ما سأفعله، وحين أتذكر الآن شعوري بالخوف، أسأل نفسي عن سبب خوف طفل صغير من يوم القيامة".

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى عمار عبر إذاعة راديو "أون سبورت إف إم"، "انتظرت هذا اليوم أمام الساعة حتى تصل الساعة الرابعة مساءً، كما ادعى مروجو الإشاعة، وحين جاءت الساعة الرابعة لم يحدث شيء، فانتظرت دقائق أخرى، ثم صرخت بصوت عال "القيامة مقامتش".