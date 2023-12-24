وزير الرياضة السابق: لم أكن أنوى رئاسة نادى الزمالك وعلاقتى بهم طيبة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه لا يتواصل مع مجلس إدارة نادي الزمالك ولكن تربطه بهم علاقة طيبة، مؤكدا أنه لم يكن ينوي تولي رئاسة النادي.



وحول تجنيس اللاعبين المصريين بجنسيات أخرى، أضاف خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه لا حل قريبًا لأزمة هروب اللاعبين المصريين وحصولهم على جنسيات أخرى، ولكن يجب توسيع القاعدة والاهتمام بالرياضات المختلفة.



وأعرب عن ترحيبهم بمشاركة نجوم المجتمع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيتم انتقاء مجموعة من النجوم للمساعدة على تحقيق نتائج وهو ما يحتاج دراسات من مراكز بحثية.



وتابع: "يصعب توحيد السياسة التعليمية في مصر بسبب اختلاف أنماط التعليم وأنواعه، مؤكدا أن هناك أشكالًا مختلفة من التعليم، من بينها التعليم الدولي والحكومي والتجريبي ومدة الدراسة في كل نظام تعليمي مختلف عن الآخر، وتم التحدث عن مشروع مجلس أعلى للتعليم للتأكيد على تطبيق نظم التعليم المطلوبة.



وأشار خالد عبد العزيز إلى أنه من مؤيدي فكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة، موضحًا أن جميع الهيئات كانت تبحث عن مجلس أعلى لتسريع العمل بأمر من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن قوة الهيئات المختلفة عادت مرة أخرى.