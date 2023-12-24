الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: انطلاق صلاة القداس والاحتفالات بميلاد السيد المسيح بالكنائس المصرية

كاتدرائية القديس
كاتدرائية القديس انطونيوس

قالت زينب شبل، موفدة القاهرة الإخبارية من كاتدرائية القديس انطونيوس، إن احتفالات الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد بدأت مساء اليوم الأحد، حيث تستعد الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد في 25 من ديسمبر.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية، أن صلاة القداس تقام ليلة الأحد وانطلقت في تمام الساعة الثامنة مساء وسط حضور كبير للمواطنين للاحتفال، مشيرة إلى أن الاحتفال جاء بعد فترة صوم امتدت لمدة 15 يومًا. 

وعن أبرز المشاهد داخل الكاتدرائية قالت إنه يوجد توافد كبير للمواطنين للاحتفال بعيد الميلاد وسط أجواء تجمع المصريين من جميع الفئات العمرية لتبادل التهاني بـميلاد المسيح  وحلول عام جديد.

رسالة العيد هذا العام

وأشارت إلى أن الكنيسة تعد من أقدم الكنائس المصرية وتضم 900 مصلي، ورسالة العيد فيها هذا العام هى أن يعم السلام على غزة والسودان ويصلي الأقباط ليعم السلام العالم أجمع وأن تملأ القلوب الطمأنينة.

القاهرة الإخبارية احتفالات عيد الميلاد الكنائس صلاة القداس ميلاد المسيح

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