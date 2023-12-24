الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أجراس الكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر تدق احتفالا بعيد الميلاد المجيد

جريدة الدستور

دقت منذ قليل أجراس الكنيسة الكاثوليكية لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر القداس  لهذا العام مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد.

وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك إن عيد الميلاد من أجمل الأعياد لأنه يتجمع فيه الجميع ففيه تتجمع عائلة المصريين، مقدما الشكر لجميع الحضور من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتابع الأنبا إبراهيم إسحاق خلال استقباله الضيوف المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر أن يرد التهنئة للجميع قائلا: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين".

البطريرك الكنيسة المهنئين إبراهيم إسحاق الجميع بعيد الميلاد بكاتدرائية الكنيسة الكاثوليكية

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