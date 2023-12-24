"المهن التمثيلية" تطلق اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بنادى النقابة (صور)

أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها؛ اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

جاء ذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور وبحضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

رحل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبدالغفور ونجت زوجته من الموت.

الفنان أشرف عبدالغفور رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80% في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20% من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل في العمل.