المدير العام للأونروا: غزة في انتظار مجاعة من صنع الانسان

قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن "الناس في غزة لم يعانوا من الجوع حتى هذه الحرب"، محذرا من "مجاعة من صنع الإنسان" في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تغريدة على تويتر اليوم الأحد: "المجاعة الآن قد تحدث على نطاق واسع، ويحذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة تلوح في الأفق، ولن يكون ذلك أقل من مجاعة من صنع الإنسان ووصمة عار في إنسانيتنا المشتركة. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

وفي تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة الجوع مع تزايد خطر المجاعة يوميا وسط القصف الإسرائيلي.