الرئيس الإسرائيلى: نقاتل من أجل عودة المختطفين

قال رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، إن الجيش الإسرائيلي يقاتل ويحقق إنجازًا من أجل تحقيق الهدفين المرتبطين وهما الانتصار على عدو مر وإعادة المختطفين.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم يقاتلون من أجل شعب إسرائيل والمنطقة كلها ومن أجل مستقبل أفضل للإنسانية وحتى إعادة المختطفين من غزة سريعًا.

وزعم أن حماس قامت بأعمال وحشية وغير إنسانية وأنهم لن يصمتوا حتى عودة المختطفين، واتهم حماس بأنها قامت باختطاف اليهود والمسلمين وغيرهم من الديانات واغتصابهم.

معركة ثقيلة ومستمرة

وأكد أن هذه حرب لا خيار لهم فيها ووصفها بأنها معركة ثقيلة ومستمرة ومؤلمة، لكن في مثل هذا اليوم الصعب من المهم أن لا ينكسروا ويرفعوا رأسهم، لأن العدو يريد أن يرى تصدعاتهم الداخلية.