الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأسقفية" توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد

جريدة الدستور

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس ورامز بخيت خدام الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

تزينت كنيسة جميع القديسين بالزمالك، مساء اليوم استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

يترأس المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في الثامنة من مساء الأحد.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما  توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، إضافة إلى شاشات لعرض وبث قداس عيد الميلاد المجيد.

ويشهد محيط الكنائس مساء اليوم تشديدات أمنية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.11.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.11.04 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.09 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM (2)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 9.08.10 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.14.43 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.14.43 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.10.41 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.18 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 6.43.19 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.06 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM (1)
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM
WhatsApp Image 2023-12-24 at 8.21.07 PM
الكنيسة الأسقفية الخدمة القديمة الكنائس اجراس الميلاد

الأكثر قراءة

"حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

النائب العام ينعى وكيل النيابة العامة محمد حمدي مرسي

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حرب غزة.. فضيحة جيش الحرب الإسرائيلي.. ومبادرات لا أفق لها

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين