مع احتفالهم بالعيد.. كيف جاء اللاتين الكاثوليك إلى مصر عام 1839؟

يترأس رؤساء الكنائس التي تتبع التقويم الغريغوري، اليوم الأحد، احتفالات عيد الميلاد المجيد. كما يتمم الكنائس الكاثوليكية المختلفة احتفالاتها بمقارها المختلفة، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الذي يترأس الاحتفالات في كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر.



وكذلك الكلدانية برئاسة الخور أسقف بولس ساتي الذي يترأس الاحتفالات ببازليك سانت فاتيما بمصر الجديدة، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان الذي يترأس الاحتفالات بمقر المطرانية بشارع حمدي بغمرة، والأرمينية برئاسة المطران كريكور أغسطينوس كوسا، بمقر المطران بشارع صبري أبو علم بوسط القاهرة، والملكية برئاسة المطران جان ماري شامي، وطائفة السريان الكاثوليك برئاسة المطران إيلي جوزيف وردة، و كذلك اللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي.

الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية

وعن الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية، ففي العام 1839، أنشأت نيابة الإسكندريّة الرسوليّة للّاتين في مصر في عهد البابا غريغوريوس السادس عشر نيابة رسوليّة لمصر والجزيرة العربيّة. وظلّ النواب الرسوليّون من العام 1839 إلى العام 1921 يقومون بمهمّة النائب الرسولي والقاصد الرسولي، وكان مقرّها في الإسكندريّة، وبلغ عدد المؤمنين التابعين للّاتين في مصر حوالي 22000 نسمة، بمن فيهم الرهبان والراهبات.



وعلى رأس الكنائس المحتفلة بالعيد اليوم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، الذي يترأس طقوس ومراسم القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.



هذا ويترأس قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا، احتفالات كنيسة الروم الارثوذكس، اليوم الاثنين بمقر البطريركية في منطقة الحمزاوي بحي الأزهر بالقاهرة.



بينما تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمى بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٥ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.



وسيتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.



ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: "من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.



وأخيرا يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 6 يناير بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يستقبل المهنئين بالعيد صبيحة يوم العيد الموافق 7 من يناير بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.