الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشتية: مأساة الشعب الفلسطينى لم تبدأ فى 7 أكتوبر الماضى (فيديو)

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن العالم يدرك تمامًا أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي أو قبلها، فهذه قضية متدحرجة والشعب الفلسطيني عبر خطوات عديدة منها، ففي عام 1948 هدم 531 قرية وبلدة وسويت بالأرض، كما تم تهجير 950 ألف فلسطيني ما زالوا في مخيمات اللاجئين إلى يومنا هذا.

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 65% من سكان قطاع غزة من أصل لاجئين منذ 48، وبعد ذلك تدحرج الاحتلال وارتكب مجازر بشعة على مدار السنوات الماضية، فالحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 عامًا.

أوضح اشتية، أن مأساة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي، بل هي ممتدة لما بعد ذلك، حتى يتم حل القضية الفلسطينية بشكل واضح.

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