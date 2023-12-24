عباس شراقى: مصر من أفضل 10 دول عالميا فى إنتاج المحاصيل الزراعية

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالمحاصيل الزراعية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، إن مصر من أفضل 10 دول عالميا في إنتاجية المحاصيل الزراعية، فمصر تزرع أنواعا مميزة من المحاصيل الزراعية المطلوبة وتصدرها.

وأكد شراقي أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالنشاط الزراعي والصناعي، موضحًا أن الموجات الحارة تؤثر على الغطاء النباتي والإنتاج الحيواني، ونشاط الإنسان ساهم في زيادة معدلات درجة الحرارة.