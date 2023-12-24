الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يقرر إعفاء رئيس قرية كركر من منصبه

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

أعفى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الأحد، مايكل رفعت، رئيس قرية كركر من موقعه، وتكليف رئيس قروى أبو الريش جابر فتحى بدلًا منه على أن يقوم سكرتير قروى أبو الريش بأعماله لحين صدور حركة المحليات، وذلك على خلفية حزمة شكاوى وصلت مكتب المحافظ من الأهالي يشكون فيها سوء حالة الشوارع الداخلية.

جاء ذلك أثناء استدعاء محافظ أسوان لرئيس القرية المستبعد، حيث شدد اللواء أشرف عطية على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هما المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كل المستويات الإدارية. 

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه، حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله الشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

محافظ أسوان استبعاد رئيس قروى كركر العمل الميداني مشاكل المواطنين قروى أبو الريش

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