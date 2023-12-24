ضبط 1523 علبة سمن فاسدة فى حملة مكبرة الغربية

أسفرت الحملة التموينية التي أجريت الأحد في مركز ومدينة قطور، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن تحرير عدد من المخالفات الجسيمة.

تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وطارق رحمي، محافظ الغربية والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لتشديد الرقابة التموينية ومكافحة الغش التجاري.

خلال الحملة المكبرة تم ضبط 1523 قطعة من علب السمن منتهية الصلاحية بوزن إجمالي يبلغ 1523 كجم، وذلك في أحد مصانع الحلويات والمخبوزات في ناحية مركز قطور.

كما تم ضبط 3120 زجاجة عطور طعام بدون بيانات في أحد مصانع العطور بناحية مركز قطور، وتشتبه في صلاحيتها، وتم أيضًا ضبط كمية مجهولة المصدر من الأعلاف، بلغت 3 أطنان، في إحدى مخازن الأعلاف بناحية مركز قطور.

جرى تحرير محاضر جنح بشأن هذه المخالفات، وجارٍ متابعة الأمر وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.