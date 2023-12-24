الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة التركية تنظم برنامجا لتكريم وإحياء أعمال 12 شخصية تاريخية تركية مصرية ‏

من حفل السفارة
من حفل السفارة

في إطار الذكرى المئوية بالذكرى السنوية الـ 100 لجمهورية تركيا والذكرى السنوية الـ 500 لتأسيس وزارة الخارجية التركية ‏نظمت سفارة جمهورية تركيا برنامج تكريم وإحياء لأعمال وحياة 12 شخصية تاريخية تركية مصرية ‏تمثل الثقافة ‏المصرية التركية المشتركة.  

شخصيات من وحي الثقافة المصرية التركية

واحتفلت السفارة التركية بهذه الشخصيات 
‏ - محمد عاكف إرسوي (1873-1936)‏
شاعر الاستقلال
‏- سعيد حليم باشا (1863-1921)‏
الصدر الأعظم ووزير الخارجية - حفيد محمد علي باشا
‏-عباس حليم باشا (1866-1934)‏
حفيد محمد علي باشا الذي حمى محمد عاكف إرسوي في مصر
‏-غازي أحمد مختار باشا (1839-1919)‏
أول مفوض سام في مصر
‏-الأميرة قادرية (1888-1955)‏
ابنة السلطان حسين، بطلة الكفاح الوطني وصديقة أتاتورك
‏-الأميرة نسلي شاه سلطان (1921-2012)‏
الأميرة العثمانية وزوجة الوصي على آخر ملوك مصر فؤاد
‏-زينب كامل هانم (1826 – 1886) وزوجها يوسف كامل باشا (1808 – 1876)‏
ابنة محمد علي باشا وزوجة الصدر الأعظم العثماني يوسف كامل باشا
‏-محمود مختار باشا (1867-1935) وزوجته الأميرة نعمة الله ‏
سفيرنا في برلين ووزيرة الشؤون البحرية، ‏
‏-الأميرة أمينة إلهامي (1858-1931)‏
والدة آخر الخديوي الثاني المصري عباس حلمي، والدة باشا،
‏-مصطفى فاضل باشا (1830-1875)‏
ابن إبراهيم باشا وزير التربية والتعليم والمالية والعدل
‏-شكرجي حافظ جميل بك (1867-1928)‏
أستاذ الموسيقى التركية الكلاسيكية الذي قام بتدريس الموسيقى التركية في مصر
‏-المشير فؤاد باشا.

وخلال البرنامج تم تقديم عرض للشخصيات التاريخية ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف الأجيال القادمة بالتاريخ المشترك ‏بين مصر وتركيا والذي يمتد إلى 1000 عام، والذي يمثل روابط قوية وهوية مشتركة للشعبين، وهذه الروابط التاريخية ‏والمعنوية التي تستند عليها علاقتنا هي أقوى جوانب العلاقات المصرية التركية.‏

كما تم عرض لوحات هؤلاء الشخصيات التي رسمها الرسام المصري القدير بولاقي محمد عبد الجليل‎.

وحضر البرنامج من الأجيال الناشئة مجموعة كبيرة جدا من الطلاب الذين يدرسون في معهد يونس أمرة للثقافة التركية إلى جانب ‏حضور حافل من الأكاديميين والصحفيين ومن مختلف فئات المجتمع المصري.، كما حضر البرنامج عددا من الدبلوماسيين الأجانب.

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