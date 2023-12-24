السفارة التركية تنظم برنامجا لتكريم وإحياء أعمال 12 شخصية تاريخية تركية مصرية
في إطار الذكرى المئوية بالذكرى السنوية الـ 100 لجمهورية تركيا والذكرى السنوية الـ 500 لتأسيس وزارة الخارجية التركية نظمت سفارة جمهورية تركيا برنامج تكريم وإحياء لأعمال وحياة 12 شخصية تاريخية تركية مصرية تمثل الثقافة المصرية التركية المشتركة.
شخصيات من وحي الثقافة المصرية التركية
واحتفلت السفارة التركية بهذه الشخصيات
- محمد عاكف إرسوي (1873-1936)
شاعر الاستقلال
- سعيد حليم باشا (1863-1921)
الصدر الأعظم ووزير الخارجية - حفيد محمد علي باشا
-عباس حليم باشا (1866-1934)
حفيد محمد علي باشا الذي حمى محمد عاكف إرسوي في مصر
-غازي أحمد مختار باشا (1839-1919)
أول مفوض سام في مصر
-الأميرة قادرية (1888-1955)
ابنة السلطان حسين، بطلة الكفاح الوطني وصديقة أتاتورك
-الأميرة نسلي شاه سلطان (1921-2012)
الأميرة العثمانية وزوجة الوصي على آخر ملوك مصر فؤاد
-زينب كامل هانم (1826 – 1886) وزوجها يوسف كامل باشا (1808 – 1876)
ابنة محمد علي باشا وزوجة الصدر الأعظم العثماني يوسف كامل باشا
-محمود مختار باشا (1867-1935) وزوجته الأميرة نعمة الله
سفيرنا في برلين ووزيرة الشؤون البحرية،
-الأميرة أمينة إلهامي (1858-1931)
والدة آخر الخديوي الثاني المصري عباس حلمي، والدة باشا،
-مصطفى فاضل باشا (1830-1875)
ابن إبراهيم باشا وزير التربية والتعليم والمالية والعدل
-شكرجي حافظ جميل بك (1867-1928)
أستاذ الموسيقى التركية الكلاسيكية الذي قام بتدريس الموسيقى التركية في مصر
-المشير فؤاد باشا.
وخلال البرنامج تم تقديم عرض للشخصيات التاريخية ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف الأجيال القادمة بالتاريخ المشترك بين مصر وتركيا والذي يمتد إلى 1000 عام، والذي يمثل روابط قوية وهوية مشتركة للشعبين، وهذه الروابط التاريخية والمعنوية التي تستند عليها علاقتنا هي أقوى جوانب العلاقات المصرية التركية.
كما تم عرض لوحات هؤلاء الشخصيات التي رسمها الرسام المصري القدير بولاقي محمد عبد الجليل.
وحضر البرنامج من الأجيال الناشئة مجموعة كبيرة جدا من الطلاب الذين يدرسون في معهد يونس أمرة للثقافة التركية إلى جانب حضور حافل من الأكاديميين والصحفيين ومن مختلف فئات المجتمع المصري.، كما حضر البرنامج عددا من الدبلوماسيين الأجانب.